Con polémica incluida, Real Madrid deja en la lona al Barcelona

Por más que Barcelona insistió y fue al frente, no encontró la forma de empatar, e, incluso, Ramos disparó con izquierda, pero Neto lo rechazó, aunque eso no afectó el marcador, al menos no en ese momento, pero lo hizo al 90, cuando Luka Modric, quien ingresó de cambio, sentenció la pizarra al burlarse a Neto, dejarlo tirado en el césped y filtrar la portería para poner el 3-1 y, así, darle los tres puntos al Real Madrid frente a un cuadro blaugrana que no tuvo contundencia ni la gallardía suficiente para sumar en la jornada 7 de LaLiga.