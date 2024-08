Claudio Bravo le pega al Barça y dice que “funciona como un equipo pequeñito”

" El Manchester City es un club gigantesco internamente . Gigante. En términos de recursos, ilimitados. Gente en la piscina, en el vestuario, en el área médica, en el gimnasio. Hay mucha gente. No escatiman en recursos y personal para que el jugador se desarrolle de la mejor forma posible, para que no falte absolutamente de nada.

Sólo preocúpate por jugar. Tuvimos el mejor preparador físico. No sólo uno, no dos, tres. En el área médica hay 20 camillas, no cinco. Hay dos o tres médicos", agregó el sudamericano que pasó cuatro campañas con los Citizens.