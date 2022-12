Al 'Cholo' Simeone le despreocupa una salida de Joao Félix: "Nadie es imprescindible"

Es un reinicio ahora para el Atlético, tras Qatar 2022. "Me hizo muy bien ir a ver el Mundial. Hacía mucho que no veía futbol desde la tribuna. No me quiero acostumbrar tampoco. Por estar expulsado, entiendan (risas), para que interpreten bien. Pero viéndolo desde la tribuna se ve diferente, sin tener esa responsabilidad", valoró.