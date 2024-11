Carlo Ancelotti y su épica respuesta sobre si se arrepiente de no ir a Brasil

El italiano Carlo Ancelotti , que vive sus momentos más complicados como entrenador del Real Madrid , dio una respesta épica y aseguró que no se arrepiente de no haber aceptado la oferta para dirigir a la selección brasileña .

“ Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír. Es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. Es el momento de actuar. No me arrepiento de nada e intento disfrutar todos los días que estoy en Valdebebas y lo haré todos los días. Agradeceré todo mi tiempo aquí y el que pasaré. Estoy feliz de pasar este momento difícil aquí porque es el mejor club del mundo”, contestó.