Carlo Ancelotti, principal candidato para dirigir al Real Madrid

Ancelotti, que llegaría para retomar con calma el proyecto tras el adiós de Zinedine Zidane , tiene contrato con el Everton hasta 2024, pero liberarse, según la SER, no sería un problema y los Toffees ya le están buscando sustituto por si el italiano decide marcharse.

Según el diario AS de España, “el argentino Mauricio Pochettino es el favorito si rompe con el PSG”, pero “Florentino Pérez no quiere problemas con Qatar y no intentará forzar su salida y su llegada es cada vez más improbable”.