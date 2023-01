Ancelotti considera que hace un "trabajo espectacular" en Real Madrid

"Mi costumbre no son los Reyes, es el 13 de diciembre que es Santa Lucía y desde pequeño me llegaban ese día los regalos. No estoy acostumbrado a pedir a los Reyes Magos pero en este momento el reto es intentar igualar lo conseguido en 2022. Intentaremos dar lo mejor que tenemos para intentar repetirlo y mejorarlo".