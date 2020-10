"Para mí no es penal y le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar un día el tema del VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barcelona, nunca ha entrada en jugadas de penalti vs Sevilla ni en las dos faltas, que para mí son tarjetas rojas del Getafe. Y mi pregunta fue: "Por qué solo hay VAR en nuestra contra? El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos", sentenció Koeman en conferencia de prensa tras el Clásico.