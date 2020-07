Benzema se confiesa: su mejor DT, su mejor gol, el mejor driblador…

¿Le gustaría ser entrenador? No sé, creo que ser entrenador es casi más duro que jugador, pero estaré cerca del balón. Ya veremos.

¿Su mejor temporada? El año pasado quizá, pero este año he subido un poco más , estoy en un buen momento y hay que aprovecharlo.

¿Piensa en el Balón de Oro?

Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado.