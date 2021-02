En Bélgica están alarmados por la cantidad de lesiones de Hazard

Luego de que se diera a conocer que Eden Hazard causaría baja del Real Madrid por un periodo de cuatro a seis semanas, Kristof Sas, médico de la selección de Bélgica habló sobre la situación del jugador a quien considera que cayó en un ciclo de lesiones del que no ha podido salir, algo que calificó como desagradable e inquitante, más aún con la celebración de la Eurocopa que será a mediados de 2021, pues es una incógnita su participación ya que no se sabe si estará sano o no.