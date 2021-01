FC Barcelona está viviendo una de sus peores crisis en los últimos tiempos, no solo tuvo un desastroso 2020 en el que no ganó nada, sino que también está empezando el 2021 con la noticia de que su plantel se devaluó 104 millones de euros, incluyendo a Lionel Messi, quien ya no es el jugador más valioso de LaLiga.