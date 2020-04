Bale, sobre el confinamiento en España: "Es bastante estricto"

El galés Gareth Bale concedió una entrevista al canal BT Sport en la que habló acerca del confinamiento a causa del coronavirus en España, y también de su título más especial con el Real Madrid.

"Creo que en España llevamos seis semanas. Es un confinamiento bastante estricto. No podemos salir ni a dar un paseo o hacer deporte. Es bastante estricto pero se está haciendo lo que es mejor para todos. Todos entendemos que son sacrificios necesarios y que están intentando hacer las cosas lo mejor que pueden", señaló el galés.

Para Bale, la parte buena del confinamiento es que puede pasar más tiempo con sus hijos en casa. "Me siento como nos sentimos todos, pero tenemos que sacar lo positivo. Normalmente, viajamos cada dos días para jugar fuera o hacemos noche fuera de casa antes de los partidos como local. Ahora, estoy en casa con mis niños, mi mujer y mi familia. Me gusta pasar tiempo con ellos y no tener que ir a trabajar cada mañana".

Gareth también habló de su etapa en el Real Madrid y no duda en señalar cuál es su Champions League favorita de las cuatro que ha logrado como madridista. "La Décima. Fue mi primera vez. La sensación de levantar ese trofeo es única. También por como la ganamos. Todo era nuevo y especial. No es fácil quedarse con una. La duodécima que ganamos en Cardiff también fue especial. No todos pueden ganar en su casa. También la Decimotercera en Kiev, por el gol que marqué, el de la victoria. Pero si tengo que elegir, sería La Décima".