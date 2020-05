Arda Turan culpa a Valverde de su salida del Barcelona

“No estuve triste cuando me fui del Barcelona. Si hubiera fallado, podría haberlo estado, pero Valverde no me dio ni un minuto para jugar. Yo fui el que había dado más asistencias tras Messi y Suárez en la temporada anterior”, dijo en un live de Instagram .

“Mi representante Ahmet Bulut no me dijo que el Barcelona me había fichado. Dijo que me enteraría del acuerdo 15 días después. Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque hace un año se había caído mi traspaso al Manchester United en el último minuto.