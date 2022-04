Antonio Rüdiger firmará con el Real Madrid "en los próximos días"

"La situación es que se quiere ir del equipo. Me lo ha dicho en una charla privada que hemos tenido. Le hemos dado todo, yo y el club, pero no podemos pelearlo más debido a las sanciones. Sin esas sanciones, al menos podríamos seguir peleándolo, pero tenemos las manos atadas en este momento. No nos lo tomamos personalmente, es su decisión", dijo hace unos días en Sky Sports.