Andrés Guardado se pierde el partido ante el Atlético de Madrid

Andrés Guardado no logró recuperarse de una lesión por lo que quedó descartado para el encuentro de la Jornada 30 en el que el Betis se medirá al Atlético de Madrid. Manuel Pellegrini confirmó que tanto el mexicano como Borja Iglesias siguen en recuperación pero confía en que podrá tenerlos para el siguiente compromiso. Este será el partido número 13 que el canterano del Atlas no estará convocado en lo que va de la temporada.

"Desgraciadamente para William se vio envuelto en dos situaciones, consideramos que no era bueno arriesgarlo en el segundo tiempo y lo cambiamos. El partido de Elche no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid, son diferentes, tratamos toda la semana viendo el rendimiento de los jugadores. Trataremos de hacer el mejor once posible y ya veremos quién va a comenzar con el Atlético de Madrid", señaló el entrenador.