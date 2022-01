Andrés Guardado quiere renovar con el Betis por un año más de cara al Mundial de Qatar

"No depende de mí. Pero sí me pasa por la cabeza estar al máximo nivel el mayor tiempo posible. Viene un Mundial al final de este año y mi ilusión es estar ahí. Amplío mis posibilidades si me mantengo en un equipo de máxima exigencia y el Betis es una de las primeras opciones que tengo. Si el club cree que puedo aportar y seguir siendo útil, yo encantado de quedarme. En este momento no depende de mí. No me han llamado. Sí es verdad que a principios de año lo comentamos un poco, pero a día de hoy hay cosas más importantes que pensar en eso", dijo Andrés Guardado en entrevista para La jugada de Sevilla de Canal Sur Radio.