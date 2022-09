Guardado acepta que fue estresante y agotador que Real Betis tardara en registrarlo

“Exacto, el año del mundial era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido el mundial creo que lo mejor lo hubiera llevado de otra manera, pero teniendo el mundial ahí estaba realmente preocupado, porque en el peor de los casos era quedarme sin inscribirme y no tener equipo, a lo mejor económicamente no me repercutía mucho nada porque al final el equipo y obviamente el equipo hubiera tenido un castigo administrativo, y me hubiera tenido que pagar igualmente mi contrato, pero el no tener lugar donde jugar estos seis meses o tres meses que quedan para el mundial creo que no hay dinero que me pague eso, entonces era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que me más preocupado me tenía”, aseveró.