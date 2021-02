“El encierro, mentalmente, decía ‘sí me siento jodido’, me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus, me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya”, dijo en el canal de Youtube de su esposa Sandra de la Vega, Balam Sports.