"Esperamos no tener que llegar a ese extremo, pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección. Nosotros hemos demostrado confiar en los jugadores al desistir de la idea de no concentrarlos en los centros de entrenamiento. Lo único que pedimos a cambio es que esta confianza tenga un retorno, que no sea traicionada. Si nos saltamos las reglas no perjudicamos solamente a LaLiga sino a la salud de la gente en general", sentenció.