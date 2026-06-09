Real Madrid Real Madrid confirma la salida de Álvaro Arbeloa previo al Mundial 2026 El técnico español no pudo ganar ningún título con los merengues y su lugar lo tomará José Mourinho.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Benfica confirma llegada de Mourinho al Real Madrid y revela su cifra de salida

Real Madrid hizo oficial la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador, después de una temporada turbulenta en la que no lograron ganar ni un título y se habló más de temas extracancha, que de lo que hacían en el terreno de juego.

El español llegó a mitad de temporada para reemplazar a Xabi Alonso, quien fue cesado tras caer en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, pero al final no pudo guíar a los merengues a conquistar LaLiga, la Champions League o la Copa del Rey.

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“El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, dice el comunicado del conjunto merengue.

Con Álvaro Arbeloa al frente, Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey en Octavos de Final al caer con el Albacete, en LaLiga terminaron en segundo lugar, ocho puntos por detrás del Barcelona y en la Champions League, cayeron frente al Bayern Múnich en los Cuartos de Final.

¿Quién será el reemplazo de Arbeloa en el Real Madrid?

Desde hace algunos días, el regreso de José Mourinho al Real Madrid estaba confirmado, pero el acuerdo dependía de que Florentino Pérez ganara las elecciones.

El conjunto merengue pagó la cláusula de rescisión de Mourinho con el Benfica, que era de 15 millones de euros, para lograr que el portugués tuviera una segunda etapa en el Santiago Bernabéu.