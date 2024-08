"La verdad que estoy muy orgulloso de mí mismo pues vengo trabajando mucho y he pasado por momentos muy difíciles para mí y al final la vida me ha dado esta oportunidad que debo disfrutar al máximo y estoy muy agradecido al club, al Míster, a mis compañeros que me hacen sentir desde el primer momento uno más", declaró el nacido en Zarauz, España, pero hijo de madre mexicana. Respecto a la sensación que le brindó el estar en el estadio de San Mamés en una liga tan importante como es LaLiga, Padilla dijo que fue algo sensacional.