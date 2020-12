Benedito: "Una opción es tirar al suelo el Camp Nou"

La decisión final sobre el emplazamiento "será de los socios", anunció Benedito. "La remodelación del Camp Nou podría costar más dinero que la construcción de un nuevo estadio, la cual sumada a la construcción del Nou Palau Blaugrana, que se hará inmediatamente, no costará más de 900 millones de euros", añadió.

Este dinero, según Benedito, se financiaría "con la venta de los 'naming rights' del estadio durante un periodo de 25 años". Así que el precandidato sentenció que "el Espai Barça no se hará" si gana "las elecciones".

En este sentido, Benedito consideró que "el socio del Barça no sabe la aventura en la que se habría entrado cuando hubiese empezado a hacerse el proyecto del Espai Barça. Las incertidumbres son máximas. Hay arquitectos que dicen que las obras se hubiesen alargado 9 o 10 años".

En el acto participó la arquitecta Benedetta Tagliabue, quien explicó que "no tiene sentido hacer una remodelación del Camp Nou si esta no permitirá que el estadio dure 65 años por culpa de las estructuras antiguas y que no sea el mejor campo del mundo".