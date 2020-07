Aficionados del Betis reclaman a Guido Rodríguez: “Vuélvete a Argentina”

El ex jugador de las Águilas del América y actual jugador del Betis , Guido Rodríguez , fue increpado por aficionados del equipo español que reclamaron su accionar en la cancha.

"Vete ya para Argentina que es lo que tienes que hacer, mi alma. No vales ni para comer pipas, no pierdes balones. Me das la camiseta y juego mejor que tú, ¿no te da vergüenza?", le reclamó airadamente uno de los fanáticos.