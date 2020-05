La FIFA aprobará los cinco cambios por partido

Como se espera que la mayoría de partidos se realicen en fechas veraniegas, donde las condiciones climatológicas son complicadas para la práctica deportiva, se aplicaría el cambio en el reglamento para no poner en peligro la salud de los futbolistas, más allá de las diversas medidas de seguridad que se tengan para prevenir contagios por la COVID-19 .

Además, con esta nueva norma, se espera que los futbolistas no sufran lesiones ante el largo tiempo de inactividad y la gran cantidad de juegos que tendrán lugar en cortos plazos de tiempo.

No obstante, los cambios no se harán cinco veces por partido, sino en tres momentos de los encuentros como máximo, con la finalidad de no interrumpir en exceso el juego.