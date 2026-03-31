    Futbol

    'Kun' Agüero se rompe el tendón de Aquiles en un partido de veteranos

    El delantero se lesionó jugando un Clásico entre Independiente y River Plate en la Copa de la Liga Senior.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video 'Kun' Agüero se rompe el tendón de Aquiles con el Senior de Independiente

    Sergio ‘Kun’ Agüero sufrió una grave lesión con el Senior de Independiente (equipo de veteranos) durante el Clásico ante River Plate y deberá ser operado.

    Tras realizarse exámenes médicos correspondientes, el propio ‘Kun’ Agüero, a través de un video en redes sociales, confirmó que se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo.

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    “Me hice una resonancia, estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River y todos saben que salí lesionado. Primero que agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River, que están preocupados.

    “Nada, me rompí el tendón, así que bueno, mañana empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda de otra”, señaló el delantero de 37 años.

    Según reportes de la prensa argentina, el ‘Kun’ Agüero se lesionó solo y al sentir el dolor se tiró al césped para después ser retirado de la cancha con ayuda de sus compañeros y rivales para después ser trasladado al hospital.

    De esta manera, exdelantero de la Selección Argentina, Manchester City y Barcelona, estará fuera de toda actividad futbolística entre seis y ocho meses.

    Cabe recordar que, Sergio Agüero se retiró en diciembre del 2021 cuando tenía 33 años luego de que le fuera detectada una arritmia cardíaca tras sufrir un dolor en el pecho durante un partido con el Barcelona.

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