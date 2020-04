“Kikín” revela por qué no dobló más películas de La era de hielo

Francisco "Kikín" Fonseca fungió como actor de doblaje en la primera película de la saga La era de hielo y, a pesar de que su labor no pasó desapercibida, el exfutbolista no volvió a la cabina para las siguientes entregas y reveló la razón en un Facebook Live con TUDN .

"Me cotizé cañón, me hablaron después de la primera que hice. Me pagaron una buena lana. Lo hice tan espectacular en la primera que me cotizé para la dos, a ver si luego vuelvo", dijo el "Kikín" quien no descarta volver en esta faceta.