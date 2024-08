Keylor Navas elogia a Cristiano y dice que los hacía sentir "como en 300, la película"

“A mí me queda grabado, por ejemplo, que estábamos en un partido de Champions dificilísimo en Alemania contra el Bayern o el Dortmund, no me acuerdo bien. Era el primer tiempo, 0-0 y estábamos el túnel nos decía: “Vamos, portería a cero, dale que no va a entrar nada, usted va a para todo, los defensas portería a cero que yo voy a meter dos goles y vamos a ganar”, empezó relatando Keylor.