José Peseiro, DT de Nigeria, elogia a jugadores mexicanos que dirigió en el Porto

"Buenos chicos, buenos jugadores. No fue muy afortunado en el Porto Herrera, bueno tuvo fortuna porque se fue a Atlético de Madrid, pudo ganar más cosas, pero en ese momento cuando yo estuve ahí el equipo no era muy fuerte, pero Herrera y Corona, aparte de buenos jugadores, buenas personas y estaban jugando en la mejor liga del mundo, ahora no, Herrera firmó con Houston, pero cuando firmas con el Atlético en la liga de España, eso lo dice todo", aseveró en conferencia de prensa.