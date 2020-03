“Estoy aquí, encerrado, en la casa de mis padres en Aguascalientes. Yo me siento más seguro y mi familia no está tan preocupada”, dijo tras volver a su país con el consentimiento de su equipo.

“Varios compañeros no jugaron. Tengo entendido que el equipo se completó con muchos juveniles en la alineación. Decidí no disputar el juego por un tema de salud, no quería exponerme de esa manera. Y me vine a México ya que no quería agarrarme el virus”.