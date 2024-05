Posiblemente nunca un portero tuvo una tarde más triste en un Mundial Sub 20 . José García recibió 12 goles de Noruega , nueve de ellos de Erling Haaland actual atacante del Manchester City .

Y cinco años más tarde, el arquero por fin ha obtenido su 'venganza' . Esto dentro de la promoción de 'Clash of Clans' videojuego en el que el delantero cuenta con un personaje.

“Soy José García y en el 2019 en el Mundial de Polonia, Haaland me metió nueve goles. Llevo casi cinco años queriéndome vengar de Haaland y ahora con 'Clash of Clans' tengo mi oportunidad. Toma, toma Haaland, toma toma. Tiene su aldea en 'Clash of Clans' y todos la podemos atacar”, se escucha decir al guardameta en el anuncio.