Jonathan Klinsmann Jonathan Klinsmann sufre fractura cervical al chocar con un rival El portero norteamericano estará fuera de las canchas por un largo periodo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Impactante: hijo de Jürgen Klinsmann sufre grave fractura en pleno partido

El futbol internacional vivió momentos de tensión luego de que Jonathan Klinsmann, hijo de la leyenda alemana Jürgen Klinsmann, sufriera una grave lesión en el cuello durante un partido de la Serie B del futbol italiano.

El portero del Cesena resultó lesionado luego de sufrir un fuerte choque con uno rival durante el encuentro ante Palermo tras intentar detener el balón, pero recibió un duro contacto en la cabeza que provocó que se quedara tendido en el campo.

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De inmediato, el guardameta fue atendido en el campo, inmovilizado con un collarín y trasladado al hospital.

Y tras los estudios pertinentes se confirmó que Jonathan Klinsmann sufrió una fractura de la primera vértebra cervical, una zona sumamente delicada ubicada entre el cráneo y la columna vertebral.