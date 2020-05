Jesús Molina, volante de Chivas, confesó un momento vergonzoso que vivió al enterarse que quedaba fuera de la convocatoria para ir al Mundial Rusia 2018.

En exclusiva para TUDN, el mediocampista reconoció que la pasó muy mal después de saber la decisión del entonces técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, de apartarlo de la magna justa.

“Con Osorio me sentía casi arriba en el avión, pero es el futbol, así son las circunstancias. Cuando me enteré estaba con Chuy Corona, al día siguiente jugábamos el último partido en casa antes de ir al Mundial, no me acuerdo contra quién, me hubiera acordado si hubiera ido, nos citan a algunos jugadores, a mí me dijeron que optaron por Edson Álvarez, para mí un tema de proyección, yo competía contra él, contra Héctor Herrera, con Rafa Márquez", dijo Molina.

"Te dan una bofetada después de casi un mes de estar concentrado en el CAR, tanto a mí como a otros jugadores nos dijeron las razones, Osorio siempre fue muy amable, yo lloro cuando me voy al cuarto, impotencia, coraje, contra uno mismo, decido quedarme a acompañar a mis compañeros en ese juego, se me hizo una falta de respeto no ir, y me despedí de cada uno, fue un momento difícil”, agregó.

Además, Jesús Molina admitió que sintió "vergüenza" de comunicarlo a sus familiares quienes ya tenían todo listo, incluyendo pasaportes, para viajar a Rusia.

"Mi papá, mi suegro y mi esposa son los que iban a ir al Mundial, les saco pasaporte, dije que me preparaba, con la confianza de ir, y ya cuando faltaba una semana me las empezaba a oler, te ponen de suplente, me probaba, faltando cuatro o cinco días para el partido, cada día de esa semana yo hablaba con mi familia les decía que pensaba que no pintaba tan bien la cosa, al final se da la mala noticia, fue un momento hasta vergonzoso para mí el decirles, después de ahí dije que por algo pasan las cosas”.

A pesar de todo, Jesús Molina manifestó que no le guarda rencor a Osorio, al contrario, le agradeció y reconoció que tuvo la oportunidad de "convencerlo más".

