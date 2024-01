En una entrevista dada a Planeta Calleja de Cuatro, España, la jugadora ex de Pachuca relató también que el entonces director técnico de la 'Furia', Jorge Vilda, pedía a la plantilla que, a la hora de dormir, se dejaran las puertas abiertas para poder pasar a platicar con las futbolistas.

"Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento".