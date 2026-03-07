    Independiente del Valle

    La terrible lesión que conmocionó a jugadores y aficionados en Ecuado

    En el futbol ecuatoriano se presentó una dolorosa imagen que ya está dando la vuelta al mundo.

    Video Jugador de Independiente del Valle sufre terrible lesión

    Durante el encuentro entre Independiente del Valle y Mushuc Runa del futbol ecuatoriano se presentó una terrible lesión que provocó la conmoción de jugadores y de los aficionados que se dieron cita en el estadio.

    Y es que al minuto 62’, el jugador Jean Pierre sufrió una grave lesión luego de una peligrosa barrida de Brian Negro que trató de que el jugador de Independiente se fuera solo frente al arco.

    Ante esta barrida de inmediato el atacante de Independiente comenzó a gritar de dolor y sus compañeros saltaron sobre el jugador del Mushuc para reclamarse la dura entrada. Mientra esto sucedia hubo golpes y empujones que se detuvieron instantes después.

    Jean Pierre fue atendido en el campo y minutos después fue llevado al hospital, pero mientras el jugador abandonaba el campo en una ambulancia, algunos de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas por la terrible lesión.

    El juego continuó e Independiente del Valle se impuso por 3-1, tras el partido emitió un comunicado en apoyo a Jean Pierre.

