¡No vuelve a Chivas! Chicharito dice que el precio fijado para su regreso era broma

"Como siempre lo he dicho, es es lo único que está en mi mente, y como siempre lo saben, el agradecimiento que tengo a las Chivas, a ese club que me hizo como jugador y luego me dio la oportunidad de irme a Europa, no tengo ni palabras, por lo que voy a dejar muy claro, para que no estén mama$&% los medios de comunicación y que le ponen 'beep', 'beep', 'beep', sí, que no estén mama&%$ los medios de comunicación, ¿ok?", agregó.