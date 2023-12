"En el fútbol, todo el mundo, al tomar el baño se quita toda la ropa. Me decían asustados que eso no se podía hacer", señaló James Rodríguez a Globo Esporte de Brasil.

James también habló de la incomodidad que resultaba comer ya que en Catar la gente no utiliza cubiertos y come con las manos.

“Allá todo el mundo come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: 'No, gracias'. Preguntaba por los cubiertos y me decían: 'No, con la mano', y yo respondía: 'Estás loco, no voy a comer con la mano'”, cuenta James.