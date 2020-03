Iván Kasanzew | Buenos y malos ejemplos en momentos de pandemia

Obviamente, para Lionel Messi bajarse el sueldo no es un golpe a su calidad de vida. El argentino tiene su futuro económico asegurado y el de las próximas generaciones de su familia.

Y del buen ejemplo de Messi a otro malo que se dio en un partido de fútbol jugado "sin reglas" en las redes sociales, entre el ex Director General de las Chivas, José Luis Higuera, y el exjugador del Rebaño Sagrado y flamante fichaje del Inter Miami, Rodolfo Pizarro.

Cuando un aficionado indico en Twitter que se extrañaba a Pizarro en las Chivas, Higuera respondió a través de su cuenta de Twitter: "Que bajo pones la línea, ídolo es más que hacer bailes, no estoy de acuerdo contigo que (Pizarro) era un ídolo".

El exjugador del Rebaño Sagrado respondió: "La persona mas odiada y que menos sabe del fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo José".

Yo entiendo las discusiones y las polémicas. Es más, muchas veces soy parte de ellas, pero que un exdirectivo de alto rango y quien fue responsable de un equipo 'grande' del balompié azteca maltrate a un futbolista que le dio múltiples títulos a la institución que ambos representaban, me parece inaceptable.

Ahora, ¿se puede considerar a Rodolfo Pizarro como un ídolo? Yo creo que no estuvo el tiempo suficiente ni en el Guadalajara, ni en Monterrey, para ganarse ese estatus. Sin embargo, no me sorprendería que lo termine siendo en el Inter Miami.