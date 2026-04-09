Futbol Italia en riesgo de perder la Euro 2032 por crisis en estadios Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, lanza advertencia: Italia podría quedarse sin la Euro 2032.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Italia podría perder la Euro 2032 por crisis en sus estadios

El problema del futbol en Italia se agudiza, luego de que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, adelantó que este país podría perder la sede de la Euro 2032.

A la reciente eliminación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 del cuadro italiano, tras caer por penales ante Bosnia, ahora se suma la fuerte crítica del directivo, quien afirmó que los estadios y las instalaciones deportivas tienen serios problemas de actualización.

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¿Qué problemas tienen los estadios en Italia para la Eurocopa 2032?

Ceferin indicó que solo el Allianz Stadium, casa de la Juventus, cumple con los estándares del torneo; todos los demás están fuera de las condiciones óptimas para albergar el evento. Cabe recordar que la Euro 2032 se organizará conjuntamente entre Italia y Turquía.

“La Euro 2032 se celebrará. Pero si la infraestructura no está lista, no será en Italia”, indicó el presidente de la UEFA.

Italia presentó 10 estadios como sedes para recibir el máximo torneo continental de Europa, entre los que se encuentran San Siro, Olímpico de Roma, Estadio Diego Armando Maradona, San Nicola, Artemio Franchi, Unipol Domus, Luigi Ferraris, Renato Dall'Ara, Marcantonio Bentegodi y el Allianz Stadium.

Hay tiempo suficiente para que Italia pueda trabajar en la mejora de sus inmuebles, pero es un síntoma más de los problemas que ha tenido el país en temas de futbol.