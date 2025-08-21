Interrumpen partido en Colombia por una lluvia de zapatos

El partido entre Millonarios y Unión Magdalena, correspondiente a la primera jornada de la liga colombiana, tuvo que ser detenido este miércoles por incidentes en las tribunas del estadio ‘El Campín’, en Bogotá, luego de una inusual protesta de la afición local.

Al minuto 50, tras el segundo gol de Unión Magdalena, los seguidores del conjunto azul lanzaron decenas de zapatos desde la tribuna norte en señal de descontento por el bajo nivel del equipo.

Al mismo tiempo, un grupo de barristas en la tribuna sur intentó ingresar al campo de juego, lo que obligó al árbitro a suspender las acciones durante más de 15 minutos y enviar a los jugadores a los vestuarios.

El compromiso se reanudó posteriormente y finalizó con victoria 1-2 para Unión Magdalena. Millonarios se había puesto en ventaja temprano, con anotación de Beckham Castro a los 7 minutos, pero Jannenson Sarmiento igualó el marcador a los 19.

En la segunda parte, Sarmiento volvió a convertir tras asistencia de Ricardo Márquez, tanto validado tras revisión por el VAR por un posible fuera de lugar.

Con el resultado, Millonarios acumula cinco derrotas y un empate en el torneo, motivo por el cual está en el sótano de la tabla.