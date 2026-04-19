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    Insólito: Jugador le quita la amarilla al árbitro y la prende en fuego en Wembley

    Max Fosh sorprendió a 90 mil aficionados al usar un truco de magia en pleno partido.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Jugador le quita la tarjeta amarilla al árbitro y la prende en fuego en pleno partido

    Momento insólito ocurrió en el Estadio de Wembley cuando un jugador, que fue amonestado, le quitó la tarjeta amarilla al árbitro para usar un truco de magia y prenderla en fuego.

    El suceso ocurrió en el partido benéfico entre el Sidemen FC y el equipo de estrellas de Youtube que se disputó el sábado ante cerca de 90 mil aficionados.

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    Al inicio del segundo tiempo, el árbitro Mark Clattenburg amonestó a Max Fosh tras una entrada y el youtuber británico, en lugar de reclamar, optó por tomar la tarjeta amarilla para hacerla desaparecer entre llamas y sorprender a los jugadores de campo, al propio árbitro y a los asistentes en Wembley.

    El equipo de estrellas de Youtube derrotó al Sidemen FC en la tanda de penales luego de empatar 10-10 en el tiempo regular.

    El partido recaudó 6.2 millones de libras esterlinas; el dinero será destinado a Bright Side y M7 Education, organizaciones benéficas vinculadas al grupo Sidemen.

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