La insólita razón por la que sancionaron al equipo de Vinicius Jr. en Portugal
El FC Alverca busca mantenerse en primera división del futbol luso
En el futbol portugués se presentó una curiosa sanción en contra del FC Alverca, equipo de Vinicius Jr., tras el partido que sostuvieron ante el CS S anta Clara por la jornada 23 del futbol luso.
Y es que el equipo visitante reportó que a lo largo del partido disputado en la casa del Alverca, se presentó un fuerte olor a marihuana justo detrás del banquillo del equipo del Santa Clara que molestó al plantel.
Además de las constantes ofensas que recibió el cuerpo técnico del plantel, y ante esta situación la Federación Portuguesa de Futbol decidió multar al Alverca con 750 euros.
De igual forma un aficionado fue expulsado del estadio por conducta inapropiada en las gradas.
Cabe destaca que fue hace un año cuando Vinicius Jr, jugador de Real Madrid, junto con un grupo de inversionistas adquirieron al Alverca, equipo que se encontraba en la segunda y que ascendió para esta temporada en Portugal.