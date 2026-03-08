Vinícius Júnior La insólita razón por la que sancionaron al equipo de Vinicius Jr. en Portugal El FC Alverca busca mantenerse en primera división del futbol luso

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Multan al equipo de Vinicius Jr. por culpa olor a marihuana

En el futbol portugués se presentó una curiosa sanción en contra del FC Alverca, equipo de Vinicius Jr., tras el partido que sostuvieron ante el CS S anta Clara por la jornada 23 del futbol luso.

Y es que el equipo visitante reportó que a lo largo del partido disputado en la casa del Alverca, se presentó un fuerte olor a marihuana justo detrás del banquillo del equipo del Santa Clara que molestó al plantel.

PUBLICIDAD

Además de las constantes ofensas que recibió el cuerpo técnico del plantel, y ante esta situación la Federación Portuguesa de Futbol decidió multar al Alverca con 750 euros.

De igual forma un aficionado fue expulsado del estadio por conducta inapropiada en las gradas.