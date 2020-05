Hugo Salcedo | Las comparaciones en el fútbol

Bajo esta circunstancia podríamos considerar inútil el debatir y comparar a cualquier futbolista, pero no es así, es parte de la esencia de este deporte, no se trata de una ciencia exacta y por lo tanto permite diversos puntos de vista y como no creo que ninguna comparación sea con la intención de perjudicar a los involucrados, pues entonces qué siga existiendo aunque tal vez no nos lleve a ninguna conclusión.