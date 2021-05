El histórico Claudio Pizarro esperaba ver a Ormeño con Perú

Pizarro , quien marcó 20 goles con el equipo nacional, reconoció que no ha visto jugar al ariete nacido en la Ciudad de México pero tiene buenas referencias de él, y también sabe que aún no define para qué país jugará pero espera que cuando tome la decisión sea lo mejor para su carrera.

"Lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo jugar. He escuchado buenos comentarios, tiene las dos nacionalidades y él decidirá con quién quiere jugar. No sé si ya decidió o tiene alguna idea clara", comentó el exfutbolista que ahora se desempeña como embajador del Bayern Munich.