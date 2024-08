Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, estalló en contra de Manuel Adorni, vocero presidencial de Argentina, luego de que en un discurso dentro del marco del Día Internacional del Zurdo ignorara al astro argentino como un personaje ilustre y destacado en el ámbito deportivo del país.

“Hoy es el día internacional del zurdo, saludar a Lionel Messi, a Ángel di María, Emmanuel Ginóbili a Sergio ‘Maravilla’ Martínez y a Guillermo Vilas.

“También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerato o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”, dijo el vocero presidencial de Argentina en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Cuando algunos periodistas que cubrían la conferencia de prensa le cuestionaron sobre la ausencia de sus nombramientos de Diego Maradona, Manuel Adorni se cuestionó de quién hablaban con ironía y de forma burlesca.

“¿Quién? ¡¿Quién?! ¡¡¡¿Quién?!!! ¡Ah, sí; era zurdo!”, respondió el funcionario en Argentina, por lo que generó una respuesta más tarde por parte de la hija de Diego Armando Maradona en el programa Ángel Responde (Bondi Live) de YouTube.

“Es un paso de comedia que hace que se olvida, horriblemente actuado. Y cuando dicen Maradona, dice: ‘¿Quién?’ Te guste o no te guste, a Argentina la conocen gracias a la persona que crees que no conoces o te haces el boludo diciendo que no lo conoces.

“Deportivamente te guste o no representó a Argentina, salió campeón con Argentina, es algo a lo que no puedes negar o sí obviamente haciéndote el boludo haciendo un chiste. No sé a qué va con esto.

“Pregunta desde Lionel Messi, Ginóbili, Di María, ‘Maravilla’ Martínez, pregúntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste”, respondió exaltada y evidentemente molesta Dalma Maradona a las declaraciones de Manuel Adorni.

“Son todos vivos, todos cancheros y todos machos”, indicó y señaló que de estar vivo su padre, el vocero presidencial no hubiera respondido de esa forma; “lo hace ahora, ahora se hace el canchero. No existes Muppet, vos no existes, mi papá sí”, remató Dalma.

