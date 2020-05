“Seguramente hubiera sido diferente (si no me lesionaba) ya que no solo había pláticas con Barcelona sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida", dijo el zaguero que, en ese entonces, militaba con los vecinos de los blaugrana: el Espanyol.