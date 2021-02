El 'Gullit' Peña ofrece disculpas a la afición del Santa Tecla

“Les pido muchas disculpas a la afición de Santa Tecla por esta equivocación porque no fue verdad. Yo en ningún momento tuve comunicación con el presidente, todo lo que salió fue mentira (...) Disculpas a la afición tecleña, al presidente y toda la institución, pero yo en ningun momento hablé con ellos. Si yo hubiera dado mi palabra les aseguro que estuviera en Santa Tecla pero como no fue así, no hubo nada concreto. Quiero que quede claro ya”, dijo para 'El Banquillo'.