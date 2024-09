¡Gracias por todo 'Brother'! El 'Perro' Bermúdez anuncia su salida de TelevisaUnivisión

"1977 fue un año muy especial … dando inicio a mi largo recorrido por Televisa empresa a la que siempre he llevado en mi pecho y hoy guardo en mi corazón, quiero dar gracias a mis Jefes, Compañeros y a ustedes los televidentes y escuchas que siempre me han alentado", escribió Bermúdez de la Serna en un primer mensaje.

"Vestir estos colores fue algo maravilloso y nunca lo olvidaré …arrieros somos y en el camino andamos, viva la intensidad del futbol. Nos seguimos viendo. Un Adiós no está completo sin darle gracias a todos aquellos que me apoyaron durante tantos y tantos años,mis brothers de audio,las maquillistas que mantuvieron el brillo de mis ideas pero no el de mi pelona,tantos en tantos lados que no hay palabras para agradecerles por todo", concluyó.