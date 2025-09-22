    Gonzalo Falcón

    Portero es expulsado por pasarse de cariñoso en el futbol de Paraguay

    La acción de Gonzalo Falcón sorprendió que hasta tuvo que intervenir el VAR.

    En el futbol paraguayo se vivió un momento curioso que hizo recordar a Gonzalo Jara y Omar Mendoza que se pasaron de cariñosos con sus rivales.

    Durante el juego entre Deportivo Recoleta y Atlético Tembertary, al arquero Gonzalo Falcón se le fue la mano y le tocó los glúteos a su rival que esperaba el cobro de un tiro de esquina.

    Sebastián Olmedo, jugador de Tembertary, de inmediato reclamó la acción al árbitro central que fue llamado por el VAR para revisar la acción del portero uruguayo. Y tras varios segundos de estar frente al monitor el central decidió mostrarle la tarjeta roja a Gonzalo Falcón.

    Al recibir la cartulina roja, el portero no reclamó la decisión y se marchó a los vestidores y dejando a su equipo con 10 hombres y para su buena fortuna el Deportivo Recoleta se quedó con la victoria.

