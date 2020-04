Futbolistas argentinos arremeten contra Carlos Tévez

"Los jugadores podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar, (el futbolista) no está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia", puntualizó.

"Que le avisen a Tevez que en el Ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos y que estamos un par de meses sin cobrar, muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir", dijo.

Gastón 'la gata' Fernández, ex jugador de Monterrey y Tigres, también crítico 'al apache' e indicó que "No creo que todos los jugadores de Argentina tengan la posibilidad de vivir como muchos piensan. Sin el jugador, la pelota no gira y en todo este circo, el que menos se lleva es el futbolista", apuntó.