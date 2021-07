Bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, el Tri Olímpico debutará el jueves 22 de julio en el Estadio Tokio a las 4:00 horas ET ante Francia. El domingo 25 de julio en el Estadio Saitama a las 7:00 ET será contra Japón y el último juego de Fase de Grupos será ante Sudáfrica el 28 de julio a las 7:30 ET.