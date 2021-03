El fuera de lugar podría dejar de ser como se conoce actualmente

"Está en fase de estudio porque queremos que el fútbol cada día sea más ofensivo. En 135 años de historia tan solo se ha modificado en dos ocasiones. Arsene Wenger nos ha presentado una posibilidad y es que no exista fuera de juego si el delantero está adelantado, pero una parte del cuerpo con la que se puede marcar gol está en línea con el defensa. De esta manera tendríamos un fútbol mucho más ofensivo.

Un cambio que se aplicará a partir del primero de julio tiene que ver con las manos, pues una de las conclusiones más destacadas de la convención fue que en caso de que un jugador toque el balón con la extremidad y la jugada termine en gol o en una posibilidad, no habrá infracción.

"Dado que la interpretación de las infracciones por mano no siempre ha sido coherente debido a aplicaciones incorrectas de la regla, los miembros de la IFAB confirmaron que no es infracción todp toque de balón con la mano/brazo de un jugador (...) La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción".